مصرع شاب متأثرًا بحريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم

لقى صاحب مزرعة دواجن مصرعه داخل المزرعة الخاصه به إثر إصابته بحروق في كافة أنحاء الجسم، أثناء قيامه بإشعال النيران داخل حجرته بالمزرعة للتدفئة داخل مزرعة دواجن بعزبه علام التابعه للوحده المحليه لقرية دار السلام بمركز طاميه بالفيوم.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة طاميه بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق اندلع داخل مزرعة دواجن بعزبه علام التابعه للوحده المحلية لقريه دار السلام بدائرة المركز .



على الفور انتقل رجال الحماية المدنية علي رأس سيارات والإسعاف الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.إلى موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق، ونقل جثه الشاب الي مشرحه مستشفي طاميه المركزي.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين قيام شاب يدعي مصطفي أبو النصر 27 عاما، بإشعال النيران داخل حجرته بالمزرعه للتدفئة، حيث غلبه النعاس، مما أدي إلى إصابته بحروق في كافه أنحاء الجسم مما أودت بحياة علي الفور .

وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته.