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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"COP28": حشد أكثر من 2.6 مليار دولار لتمويل برامج الطبيعة والتنوع البيولوجي والمناخ

COP28
COP28
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أعلنت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف COP28، عن حشد أكثر من 2.6 مليار دولار لتمويل برامج الحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي والمناخ في القمة العالمية للعمل المناخي.
كما أعلنت المبارك - بحسب منشور على الصفحة الرسمية لكوب 28 على منصة (إكس - تويتر سابقا) - عن تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار من الإمارات العربية المتحدة؛ ستدعم الشريحة الأولى منه جهود غانا في استعادة الغابات وخدمات النظم البيئية وسبل العيش المستدامة للمجتمعات المحلية.

الامم المتحده COP28 الطبيعة التنوع البيولوجي المناخ