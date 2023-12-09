أوكرانيا: روسيا تقصف 17 بلدة في إقليم خاركيف آخر 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف اليوم السبت أن الجيش الروسي قصف 17 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية، مستخدمًا قذائف الهاون والمدفعية وشن غارات جوية على أربعة تجمعات سكانية أخرى.

وذكر سينيهوبوف في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية أن أكثر من 17 بلدة في إقليم خاركيف تعرضت لقصف مدفعي وقذائف هاون معادية في اليوم الماضي، واستهدفت الغارات الجوية للعدو بلدات إيفانيفكا وسينكيفكا وبيششان وبودولي في منطقة كوبيانسك.

وأضاف سينيهوبوف أن القصف تسبب في تدمير متجر في قرية تساريداريفكا بمنطقة لوزوفا وتضرر منزل آخر نتيجة غارة جوية بالقنابل الموجهة فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتابع المسئول الأوكراني أنه في قرية موناتشينيفكا بمنطقة كوبيانسك، تعرض مبنى سكني ومنشأة للبنية التحتية الحيوية لأضرار نتيجة للضربة في حين فقدت 37 أسرة إمكانية الوصول إلى إمدادات الغاز، ويجري العمل على إصلاح الخط الرئيسي التالف.