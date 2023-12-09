سوريا والصين توقعان اتفاقية تعاون إعلامي

وقعت سوريا والصين، اتفاقية للتعاون الإعلامي، في مجالات تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون وتعزيز تطبيق التقانات الجديدة وتبادل البرامج والأخبار وتوزيعها، والدعم اللوجستي للفرق الإعلامية في البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب السوري وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق وعن الجانب الصيني وزيرة الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية كاو شو مين، تشمل كذلك التعاون في حوكمة السياسات الإدارية للمؤسسات الإعلامية.