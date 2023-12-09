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السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا والصين توقعان اتفاقية تعاون إعلامي

سوريا والصين
سوريا والصين
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وقعت سوريا والصين، اتفاقية للتعاون الإعلامي، في مجالات تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون وتعزيز تطبيق التقانات الجديدة وتبادل البرامج والأخبار وتوزيعها، والدعم اللوجستي للفرق الإعلامية في البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت، أن الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب السوري وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق وعن الجانب الصيني وزيرة الإدارة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الصينية كاو شو مين، تشمل كذلك التعاون في حوكمة السياسات الإدارية للمؤسسات الإعلامية.

سوريا والصين مجالات تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون اتفاقية للتعاون الإعلامي