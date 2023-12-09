الدوري الإسباني.. ريال مدريد يدفع بتشكيل هجومي لمواجهة بيتيس

يسعى ريال مدريد، اليوم السبت، إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني، عندما يواجه ريال بيتيس على ملعب "بينتو فيامارين" في الخامسة والرابع مساء اليوم.

ويدفع ريال مدريد بتشكيل هجومي قوي في مباراة اليوم، حيث يعتمد على براهيم دياز ورودريجو في خط الهجوم، بالإضافة إلى جود بيلينجهام الذي يشارك للمرة الأولى أساسيًا في الدوري الإسباني.

ويأمل ريال مدريد في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وزيادة الفارق مع الوصيف.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ريال بيتيس كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ميندي - ألابا - روديجر – فاسكيز

خط الوسط: مودريتش - كروس – فالفيردي – بيلينجهام

الهجوم: براهيم دياز - رودريجو

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 25 نقطة.