محافظ المنوفية يلتقي وفد القوات المسلحة استعداداً لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وفد القوات المسلحة المشاركة في عملية تأمين الانتخابات ، وذلك في إطار الاستعداد التام لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية غداً الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري وعلي مدار 3 أيام ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة .

واستعرض المحافظ أهم محاور خطط تأمين الإنتخابات الرئاسية 2024 والتي ترتكز علي عدة ثوابت يأتي في مقدمتها الإهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية بأمان وطمأنينة .



واطمئن المحافظ علي الانتهاء من تسكين القوات وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم وعدم وجود أي معوقات تعكر سير الانتخابات ، مؤكداً علي الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وإتمام كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال العرس الديمقراطي وتقديم أوجه الدعم اللوجستي الكامل للعملية الإنتخابية لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ، مشيراً أنه تم تجهيز 506 مركز إنتخابي و 12 لجنة رئيسية و 580 لجنة فرعية منهم 6 لجان للمغتربين ، لإستقبال 2 مليون و 851 ألف و 466 ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.



وأشار المحافظ إلى ضرورة توحيد الجهود بين مختلف الجهات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي كون المحافظة من المحافظات الرائدة على مستوى الجمهورية فى نسب المشاركة في العملية الإنتخابية بما يعكس الروح الوطنية لدى أبناء وشعب المحافظة.