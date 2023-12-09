الانتخابات الرئاسية 2024.. سيارتان لكل تجمع بدوي لنقل الأهالي للجان بجنوب سيناء

أكد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، توفير سيارتين لكل تجمع بدوي لنقل الأهالي لمقر اللجان الانتخابية، لافتًا إلى أنه في العاصمة طور سيناء جرى توفير نحو 40 سيارة لنقل المواطنين للجان، تيسييرًا عليهم، فضلًا عن وجود 15 لجنة للمغتربين والوافدين على مستوى مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا ولمدة 3 أيام، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، تابع خلالها لجنة لجنة طه حسين الابتدائية.

وأشار المحافظ في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إلى أنه يوجد بالمحافظة 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منها 31 لجنة أساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبا، تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، و مدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.

وأوضح المحافظ أن لجان المغتربين موزعة كالتالي: في العاصمة طور سيناء لجنة رقم 14 بالمركز الانتخابي بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسي، وفي مدينة دهب جرى تخصيص لجنتين هما: لجنة رقم 3، ورقم 4 بالمركز الانتخابي بمدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية، وفي مدينة رأ س سدر لجنة رقم 5 ، و6 بالمركز الانتخابي بمدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية.

جرى تخصيص 7 لجان في مدينة السلام بشرم الشيخ ؛ وذلك لكثرة أعداد الوافدين والمغتربين بالمدينة وهم: لجنة رقم 3 ، و4 بالمركز الانتخابي بمدرسة جيل أكتوبر الابتدائية، ولجنة رقم 7، و8 بالمركز الانتخابي بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، ولجنة رقم 9، و10 بالملاكز الانتخابي بمدرسة الرويسات للتعليم الأساسي، ولجنة رقم 11 بالمركز الانتخابي بمطار شرم الشيخ الدولي، بينما في مدينة أبورديس جرى تخصيص لجنة رقم 3، و4 بالمركز الانتخابي بمدرسة ابورديس الإعدادية المشتركة، وفي مدينة أبوزنيمة لجنة رقم 3 بالمركز الانتخابي بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية .

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