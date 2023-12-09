"القومي للمرأة" يطلق تغطية خاصة بالانتخابات الرئاسية تحت عنوان "هي تنتخب"

يطلق المجلس القومى للمرأة، بداية من يوم غدا الأحد المقبل 10 ديسمبر وعلى مدار ثلاثة أيام هى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، تغطية خاصة، تحت عنوان "هي تنتخب"، وذلك من داخل استوديو المجلس، لرصد ومتابعة مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية من كافة محافظات الجمهورية من خلال غرفة عمليات المجلس وأكثر من 1200 متابع ميدانى منتشرين بكافة المحافظات.

وستتضمن التغطية نشرات أخبار على مدار الثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وهى أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل، بالإضافة إلى لقاءات حصرية تتناول العديد من المحاور والملفات المهمة وتستعرض المكتسبات التى حصلت عليها المرأة فى كافة الملفات، وتسلط الضوء على الدور الهام الذى تلعبه المرأة فى كافة الاستحقاقات الدستورية.