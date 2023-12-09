ads
السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: الاحتلال لا يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، إن ما يتصوره "الاحتلال" عن إمكانية تحرير أسراه من خلال القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكد أنه لا يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضافت حماس في بيان أن "القوة الإسرائيلية التي حاولت الوصول لأحد الجنود الأسرى لدى القسام، استخدمت سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، في محاولة للتستر وراءها لتنفيذ عمليتها".

وأكد البيان أن هذا الفعل "مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، ترقى إلى جريمة حرب". حسبما أوردت وكالة "صفا".

وأضاف أن هذا "يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه".

كما أشاد البيان بإفشال كتائب "القسام" لمحاولة الجيش الإسرائيلي الوصول إلى أحد الأسرى لديها، وإيقاع قواته بين قتيل وجريح.

حماس الأسرى الإسرائيليين غزة القسام الأسرى