حماس: الاحتلال لا يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، إن ما يتصوره "الاحتلال" عن إمكانية تحرير أسراه من خلال القيام بمغامرات غير محسوبة، يؤكد أنه لا يكترث لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضافت حماس في بيان أن "القوة الإسرائيلية التي حاولت الوصول لأحد الجنود الأسرى لدى القسام، استخدمت سيارة إسعاف تابعة لإحدى المؤسسات الإنسانية، في محاولة للتستر وراءها لتنفيذ عمليتها".

وأكد البيان أن هذا الفعل "مخالفة فاضحة للقوانين الدولية، ترقى إلى جريمة حرب". حسبما أوردت وكالة "صفا".

وأضاف أن هذا "يتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه".

كما أشاد البيان بإفشال كتائب "القسام" لمحاولة الجيش الإسرائيلي الوصول إلى أحد الأسرى لديها، وإيقاع قواته بين قتيل وجريح.