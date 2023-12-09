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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. مؤمن زكريا في نادي الزمالك لحضور قمة الشباب مواليد 2005

مؤمن زكريا في نادي
مؤمن زكريا في نادي الزمالك
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استقبل أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على هامش حضوره لمباراة قمة الشباب لمواليد 2005 المقرر لها بعد قليل على ملعب الأبيض، وحرص الثنائي على الترحيب بمؤمن زكريا فور وصوله لمقر النادي.

وقام أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس الإدارة باصطحاب مؤمن زكريا الذي سبق له ولعب في صفوف  الأبيض من قبل، لملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

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