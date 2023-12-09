استدعاء أسرة عجوز توفي إثر سقوطه من علو بشبين

تباشر النيابة العامة بشبين القناطر التحقيقات حول مصرع عجوز إثر سقوطه من علو.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استدعت اسرة المتوفى لسؤالهم عما اذا هناك شبهه جنائية حول الواقعة من عدمه كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لكشف ملابسات الوفاة

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى تفيد وصول "ع ع ا" 70 عامًا، جثة هامدة، إثر سقوطه من علو، وجرى إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأنه سقط من علو، وجرى التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة والتصريح بالدفن.