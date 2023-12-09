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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في بطولة الجمهورية مواليد 2005

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، بقيادة محمد عبد الله عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل،في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط : يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم : عمار ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: يوسف حمادة و علي عبد المجيد و أحمد خالد "السمبوك" و أحمد خضري و ياسين محمد و عبد الرحمن كمال "مورجن" و علي أحمد و أيمن أمير عبد العزيز و أنس وائل.

الزمالك الأهلى لبطولة الجمهورية للشباب
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