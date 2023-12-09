الشباب تتصدر الوزارات في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

أثني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي الجهود المُقدمة من العاملين علي خدمة المواطنين بالوزارة والمديريات، وذلك في متابعة ورصد شكاوي المواطنين الخاصة بشكاوي قطاعي الشباب والرياضة علي بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة خلال شهر نوفمبر.

وجدد الدكتور أشرف صبحي التأكيد علي أهمية المتابعة الدائمة ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.

يذكر أن بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن وزارة الشباب والرياضة من أعلي الوزارات والهيئات في سرعة التفاعل والاستجابة؛ وسرعة الإنجاز والاستجابة المميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.



كما ثمن الوزير على الجهد الكبير والتنسيق المستمر من الأستاذ محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور محمد العلواني مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وكافة الجهات الفرعية سواءً داخل الوزارة أو خارجها، موجهًا الشكر والتقدير لفريق العمل بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة على الجهود المبذولة لتحقيق نسب استجابة عالية لشكاوى المواطنين، وتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.



