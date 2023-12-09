وكيل تعليم دمياط يتابع استعدادت اللجان الانتخابية بمدارس إدارة كفر البطيخ

تفقد اليوم السبت، عبد العليم جمعة وكيل المديرية استعدادات اللجان الانتخابية ومقرات قوات التأمين بمدارس إدارة كفر الشيخ التعليمية.

كما تفقد مدراس سواحل كفر البطيخ وكفر البطيخ ب الحديثه وكفر البطيخ ع بنين و البساتين الاعدادية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

وتابع وكيل المديرية كل الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية من غرف الاقتراع ودورات المياة وغرف الإعاشة والتجهيزات أمام اللجان والنظافة العامة داخل وخارج اللجان

وأكد وكيل المديرية أن ا.د منال عوض وم. علي عبد الرؤوف يتابعان تفاصيل كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية لخروج محافظة دمياط بالشكل المشرف خلال الانتخابات الرئاسية.