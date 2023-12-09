مستشار برنامج وعي: العنف يبدأ بالفكر الخطأ

قالت الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي، إن شعار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والسيدات، هذا العام جاء تحت عنوان «العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها» ليؤكد أن العنف يبدأ بفكر خطأ.

وأضافت مستشار برنامج وعي، أن العنف ضد المرأة موجه لها من الذكور والإناث، مشيرة إلى أن بعض السيدات يمارسن العنف على السيدات الأقل منهن في المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن أهم الفئات التي تستهدفها الحملة في نسختها الجديدة هي النساء اللاتي يتعرضن للعنف في الصراعات المسلحة، وأحدثها نساء غزة حيث تشير الأرقام إلى أن ٦٧% من شهداء العدوان على غزة هم من النساء والأطفال، طبقا لتقرير وزارة الصحة الفلسطينية وهيئات الأمم المتحدة.

وأوضحت أن العنف الذي تتعرض له النساء في الصراعات المسلحة يبدأ من انتهاك حقوقهن في الحياة والمعيشة المستقرة، وذلك عندما تم هدم 57% من المنازل ونزوحهن حاملات أغراضهن لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام أو مستقلين وسائل بدائية مثل الدواب وهي صورة تزعج ضمير العالم كله، لذلك رسالتنا الأولى في الحملة موجهة للنساء ضحايا الصراعات العسكرية.

وأكدت أن الحملة تولي اهتمامًا كبيرًا هذا العام لتنمية الوعي بقضايا العنف ضد النساء في الصراعات المسلحة، والاستغلال الاقتصادي للنساء الفقيرات، وممارسات العنف التقليدية مثل العنف الأسري وختان الإناث وزواج الأطفال، والتمييز ضد النساء ذات الإعاقة، وتأثير التطرف الديني والاجتماعي على وضع النساء في الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أن نقد الأفكار الرجعية وإحلال ونشر أفكار إيجابية تدعم حقوق المرأة في كافة المجالات، هو الأمر الوحيد الذي يبني ثقافة مغايرة ضد العنف، مشددة على أن المعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي، والتي تعتمد على المسوح والاحصائيات الموثقة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستهدف حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها» توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».