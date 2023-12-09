سلمى أبو ضيف: "فلسطين ليست محتوى.. غزة تموت"

تضامنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف مع المجازر الإنسانية التى يمر بها الشعب الفلسطينى، وخاصةً فى قطاع غزة، على يد العدوان الإسرائيلى المجرم، وعلى مدار ما يتجاوز الشهرين.

ونشرت أبو ضيف صورة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، من أمام أحد شواطئ الإسكندرية، وكان مكتوب على أحجارها عبارة "فلسطين ليست محتوى، غزة تموت".

وعلقت على الصورة "المشهد المفضل لدى أثناء التصوير فى الإسكندرية، دائما فلسطين فى قلوبنا"، وغنهالت التعليقات على المنشور بالدعم.

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف تستعد بالتحضيرات لفيلم "أنف وثلاث عيون"، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجى، عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والإخراج أمير رمسيس.