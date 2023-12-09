تراجع التضخم في الصين بنسبة 0.5% خلال نوفمبر الماضي

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، السبت، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.5 بالمئة أيضًا عن شهر أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فقد أظهرت البيانات أيضًا انخفاض أسعار المواد الغذائية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية في الصين خلال شهر نوفمبر بنسبة 0.9 بالمئة في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4 بالمئة.

ومن جهة أخرى، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين بالصين، والذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.