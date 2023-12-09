وكيل التعليم بدمياط يواصل متابعة تجهيزات لجان الانتخابات الرئاسية

تفقد اليوم السبت، علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اللجان الانتخابية ومقرات قوات التأمين بادارة دمياط التعليمية.
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة كافة اللجان الانتخابية بمدارس المحافظة.
تفقد مدرسة عز الدين الشامي وجمال الدين شيحة وغيط التصاري الابتدائية وشطا الابتدائية ودمياط الاعدادية المهنية والفارق عمر الابتدائية واللغات الرسمية واللوزي الثانوية بنات والدمياط الثانوية العسكرية
وتابع وكيل الوزارة كافة التجهيزات من غرف الاقتراع ودورات المياة وغرف الإعاشة والتجهيزات أمام اللجان والنظافة العامة داخل وخارج اللجان.
ووجه وكيل الوزارة كافة مديري المدارس بالعمل علي توفير جميع سبل الراحة للسادة النستشارين ومعاونيهم وقوات التأمين مؤكدا علي إنعقاد غرف العمليات بالادارات التعليمية والمديرية لتلقي اي تعليمات تخص اللجان بالتربية والتعليم.