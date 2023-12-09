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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير التعليم العام بدمياط يتابع استعدادت اللجان الانتخابية

جانب من استعدادات
جانب من استعدادات اللجان
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تفقد اليوم السبت زهر الدين الليثي مدير عام التعليم العام بدمياط، استعدادات اللجان الانتخابية ومقرات قوات التأمين بمدارس إدارة عزبة البرج التعليمية، حيت تفقد مدراس الخياطة والشيخ درغام وعزبة اللحم.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتابع مدير عام التعليم العام كل الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية من غرف الاقتراع ودورات المياة وغرف الإعاشة والتجهيزات أمام اللجان والنظافة العامة داخل وخارج اللجان، مؤكدا أن منال عوض وعلي عبد الرؤوف يتابعان تفاصيل كافة الاستعدادات الخاصة باللجان الانتخابية لخروج محافظة دمياط بالشكل المشرف خلال الانتخابات الرئاسية.

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الانتخابات الرئاسية التربية والتعليم اللجان الانتخابية