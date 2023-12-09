محاضرة بالفيديو لـ«رجال يد الأهلي» قبل مواجهة الزمالك

عقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل ساعات من خوض المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في كأس السوبر المصري التي تستضيفها دولة الإمارات.

حرص ديفيز على وضع اللمسات الأخيرة قبل المباراة، والتركيز على أبرز نقاط القوة والضعف لدى المنافس، لفرض أسلوب اللعب الخاص بالفريق أثناء اللقاء.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة، وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات.

جاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.