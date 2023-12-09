محافظ الدقهلية: مصر تمر بمرحلة حرجة وعلينا التكاتف من أجل أمنها

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن مصر تمر بمرحلة حرجة وعلينا جميعا الحفاظ على أمنها ومقدراتها ورفض أي تدخلات أجنبية للحفاظ على أرضها وسيادتها.

وقال المحافظ لوكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء:"نحن في اهم وأخطر مراحل بناء الدولة المصرية لدعم كافة قرارات قيادتها السياسية للحفاظ علي أمنها ومقدراتها ضد أي تدخلات خارجية والحفاظ علي أرضها وسيادتها ".

وأكد المحافظ علي أن قوة الأمم والدول تقاس بمدى وقوف الشعوب خلف قيادتها السياسية ومدي وعيها بأهمية الوطن والحفاظ على مقدراته وتماسكه بأرضه وتخطي كافة الأزمات والصعاب التي يواجهها وطنهم .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم السبت بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة لوضع الترتيبات النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مؤكداً علي ضرورة حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية باعتبارها واجب ديني ووطني .

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه .

محافظ الدقهلية يجتمع بأعضاء المجلس التنفيذي

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