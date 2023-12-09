ads
السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: مصر تمر بمرحلة حرجة وعلينا التكاتف من أجل أمنها

محافظ الدقهلية يجتمع
محافظ الدقهلية يجتمع بأعضاء المجلس التنفيذي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن مصر تمر بمرحلة حرجة وعلينا جميعا الحفاظ على أمنها ومقدراتها ورفض أي تدخلات أجنبية للحفاظ على أرضها وسيادتها.

وقال المحافظ لوكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء:"نحن في اهم وأخطر مراحل بناء الدولة المصرية لدعم كافة قرارات قيادتها السياسية للحفاظ علي أمنها ومقدراتها ضد أي تدخلات خارجية والحفاظ علي أرضها وسيادتها ".

وأكد المحافظ علي أن قوة الأمم والدول تقاس بمدى وقوف الشعوب خلف قيادتها السياسية ومدي وعيها بأهمية الوطن والحفاظ على مقدراته وتماسكه بأرضه وتخطي كافة الأزمات والصعاب التي يواجهها وطنهم .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم السبت بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة لوضع الترتيبات النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مؤكداً علي ضرورة حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية باعتبارها واجب ديني ووطني .

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه .

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. حملات نظافة مكبرة بمحيط لجان الدقهلية (صور)

txt

الانتخابات الرئاسية 2024.. فراشة وإنارة وكراسي متحركة لذوى الهمم بلجان الدقهلية

محافظ الدقهلية يجتمع بأعضاء المجلس التنفيذي

406399904_746266100866287_2223398982345618211_n
406399904_746266100866287_2223398982345618211_n
406397610_746265524199678_4795278871225274277_n
406397610_746265524199678_4795278871225274277_n
409038799_746265577533006_4401893568493368175_n
409038799_746265577533006_4401893568493368175_n
406448859_746266080866289_5559992337003460775_n
406448859_746266080866289_5559992337003460775_n
409050965_746265500866347_5406588061746993040_n
409050965_746265500866347_5406588061746993040_n
الانتخابات الرئاسية الترتيبات النهائية التنفيذ الدولة المصرية ايمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الدقهلية اليوم