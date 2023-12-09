العربية لحقوق الإنسان تختتم تحضيرات متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر

عقدت صباح اليوم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الاجتماع الأخير لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، حيث جرى اختتام مرحلة التحضير لمتابعة مجريات التصويت بالانتخابات داخل مصر بداية من الغد الأحد 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر، بموجب الترخيص الصادر للمنظمة بين المؤسسات الدولية المصرح لها بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2023، حيث سيتوزع الفريق على خمسة أقاليم مصرية تضم 15 محافظة، ويتفقد خلالها الفريق 34 لجنة عامة ضمن عينة معبرة على أسس التنوع الجغرافي والحضري.

وقد شارك في الاجتماع 38 من عضوات وأعضاء فريق المتابعة الدولية بالمنظمة، بينهم 18 من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية "فروع المنظمة العربية، وقد حالت ظروف العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية دون قدرة إثنين من أعضاء الفريق من مواطني فلسطين المحتلة على المشاركة.

تناول الاجتماع مراجعة أخيرة لخطة التوزيع وبرنامج التحركات، والتي تشمل محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس وبور سعيد، الشرقية، الدقهلية، دمياط، المنوفية، الغربية، الإسكندرية والمنيا والفيوم وبني سويف.

وكانت رئاسة الفريق قد زودت المتابعين بمصفوفة وثائق متعلقة بالانتخابات والتشريعات وقوائم المعلومات والخطوط الإرشادية، وذلك خلال الفترة السابقة وخلال الاجتماعات التحضيرية التي جرت بشكل افتراضي خلال الأسابيع الماضية.

ورحب "علاء شلبي" رئيس المنظمة بالمتابعين المشاركين، وخص بالشكر الزميلات والزملاء القادمين من خارج مصر للمشاركة في هذه المهمة، والشكر أيضًا لمن تمكنوا من المساهمة في متابعة مجريات التصويت بالخارج في دولهم خلال الأسبوع الماضي.

وعرض "محمود قنديل" عضو مجلس الأمناء والمشرف على غرفة العمليات المركزية بمقر الأمانة العامة للمنظمة، شرحًا موجزًا للخطوط الإرشادية، وقدم ردودًا على بعض الاستفسارات الفنية والموضوعية.

كما حضر وقائع الاجتماع "محمد فائق" عضو مجلس أمناء المنظمة والأمين العام الأسبق للمنظمة لتحية المشاركات والمشاركين في الفريق، معبرًا عن سعادته بجهود المنظمة وحضورها القوي في مختلف الساحات العربية.

كما استمع المشاركون لعرضًا موجزًا من الأستاذ "عصام يونس" نائب رئيس المنظمة ومدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، بدولة فلسطين حول الأوضاع في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة بصفة خاصة، في ضوء الفظاعات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأعيان المدنية، ومخططات الإبعاد والتهجير القسري بهدف القضاء على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتتوجه الفرق الإقليمية الخمسة خلال الساعات القليلة المقبلة إلى الأقاليم المكلفين بزيارتها، وتعمل الفرق بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، والتي ستتولى توثيق المعلومات وتصنيفها على مدار الساعة، بمساعدة طاقم متخصص، ومساهمة البعض من خريجي المرحلة الثانية في برنامج بناء القدرات المهنية بأكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.