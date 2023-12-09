مصرع عجوز سقط من علو بشبين القناطر

لقي عجوز مصرعه إثر سقوطه من علو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فقررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى تفيد وصول "ع ع ا" 70 عامًا، جثة هامدة، إثر سقوطه من علو، وجرى إخطار مديرية أمن القليوبية فانتقلت قوة أمنية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأنه سقط من علو، وجرى التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة والتصريح بالدفن.