"تيك توك".. أدوات جديدة للتعامل مع محتوى حرب غزة

تطرح منصة تيك توك التابعة لشركة "بايت دانس" أدوات جديدة لتصفية التعليقات، للتعامل بشكل أفضل مع محتوى الحرب الدائرة في غزة.

ومن أبرز هذه الأدوات، "وضعية العناية بالتعليقات "، والتي من المفترض أن تقوم تلقائيا بتصفية التعليقات التي تعتبر مشابهة للتعليقات التي تم الإبلاغ عنها أو حذفها مسبقا من قبل منشئ المحتوى.

كما تساعد ميزة أخرى على إلغاء التعليقات التي قدمتها الحسابات غير الموجودة في قائمة المتابعين لمنشئ المحتوى.

كما أنشأت تيك توك فريق عمل جديد لمكافحة الكراهية والتمييز، على أمل اكتشاف التعليقات الكارهة للإسلام واتجاهات أخرى مثل "معاداة السامية، بشكل استباقي قبل أن تخرج عن السيطرة.

وتتهم خوارزميات تيك توك بالتحيز، رغم إزالة كمية هائلة من المحتويات التي اعتبرتها مسيئة، حيث بلغ أحدث رقم لمقاطع الفيديو المحذوفة التي تتعلق بحرب غزة قرابة 1.3 مليون مقطع بين 7 أكتوبر ، و30 نوفمبر ، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت"الإلكتروني.