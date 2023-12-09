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السبت 09 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قصور الثقافة تناقش تمكين المرأة المصرية ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالغربية

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شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، والتي أقيمت ، بقرية الشين، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، منها وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة.

شهدت الفعاليات عددا من الأنشطة التوعوية والفنية، حيث استمعت سيدات القرية لمحاضرة عن مجهودات الدولة في ملف تمكين المرأة المصرية من خلال وضع القوانين للحد من انتشار بعض الموروثات الخاطئة كالزواج المبكر، علاوة على تنفيذ استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، تضمنت 7 مبادئ، أبرزها المساواة القانونية، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وكذلك منحها الحقوق السياسية، كحق الانتخاب والترشح والتصويت في الانتخابات.

هذا وقد ضمت الفعاليات فقرات ترفيهية وثقافية لأطفال القرية الذين تسابقوا لرسم العلم المصري على وجوههم، فيما شهدت الفقرة المخصصة لمسرح العرائس المتحركة تفاعلا كبيرا من جانب الأطفال، وذلك بمصاحبة الأغاني الوطنية والحماسية.

في سياق آخر، وضمن فعاليات وأنشطة فرع ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، عقدت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "التردد وضعف اتخاذ القرار"، أوضحت خلالها د. شيرين العابد، الباحثة في علم النفس بأن من أهم أسباب ضعف اتخاذ القرار هو انعدام الثقة بالنفس، والتفكير السلبي، والخوف من الفشل، فيما ناقش قصر ثقافة طنطا في محاضرة توعوية تداعيات الاتجار بالسلاح بطريقة غير مشروعة، أكد خلالها اللواء أحمد عبد الحميد عبد البر بأن الدولة المصرية قد اتخذت الكثير من الإجراءات للحد من تلك الظاهرة.

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