برلماني: المصريون سيسطرون ملحمة وطنية بالمشاركة في الانتخابات لاستكمال بناء الوطن

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إنها استحقاق دستورى، وواجب وطنى، ورسالة للعالم أن الجميع حريص على الوقوف خلف الدولة المصرية لصنع مستقبل البلد، وفى نفس الوقت دعم رؤية الدولة نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد هندى، أن مشاركة المواطنين مسؤولية والتزام دستوري، مناشدا المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من أجل صناعة مستقبل الدولة المصرية، مؤكدا أن المصريين سيسطرون ملحمة وطنية تعكس اصطفافهم خلف الدولة المصرية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع مؤسسات الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل أن يكون المشهد الانتخابي حضاري يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الانتخابات الرئاسية شملت كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية، لافتا إلى حرص كل فئات وأطياف الشعب المصري، من كبار السن والشباب والمرأة وذوي الهمم، للمشاركة في تلك المرحلة الديمقراطية، ليثبتوا للعالم مدى أهمية الانتخابات وأنهم يدعمون الدولة في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة بالكامل.