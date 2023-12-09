"اقتصادية النواب": الانتخابات الرئاسية تعزز المناخ الديمقراطي

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الانتخابات تعمل على تعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان، وتعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم ولا ينبغي للمواطن أن يتنازل عن حقه فى التصويت.

وأوضح القطامى، أن العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم، متابعا: "لا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التى تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطى، والمشاركة بكثافة في عملية التصويت رسالة للعالم بأمن واستقرار الدولة المصرية، علاوة على وقوفهم خلف القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة".

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائى كامل، بما يضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد فى كافة العمليات التى تسبق إعلان الفائز فى الانتخابات، في الوقت الذى حرصت كل مؤسسات الدولة على الوقوف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة، ومنحهم فرصة كاملة لاستعراض برامجهم الانتخابية على الناخبين على مستوى محافظات الجمهورية، حتى يتمكن الناخب من تشكيل رؤية عن كل مرشح قبل الإدلاء بصوته.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الأهم والأبرز في تاريخ الحياة السياسية، إضافة لتحديد المصير، وأن المشاركة تؤكد ان المواطنين شركاء في صناعة المستقبل واستكمال مسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة.