بعد 10 سنوات.. كريستيان بيل وبرادلي كوبر يجتمعان في "Best of Enemies"

يخوض النجمين برادلي كوبر وكريستيان بيل، مفاوضات للعمل معًا من جديد في فيلم الحرب الباردة “Best of Enemies”، وذلك بعد 10 سنوات من فيلمهما الأخير “American Hustle”.

وسيقوم إريك وارن سينجر، مؤلفا فيلم “American Hustle”، بكتابة السيناريو المقتبس عن رواية "Best of Enemies: The Last Great Spy Story of the Cold War"، والتي كتبها إريك ديزينهال وجوس روسو، وصدرت عام 2018.

تدور أحداث قصة “Best of Enemies” حول عميل لوكالة الاستخبارات المركزية وعميل في وكالة الاستخبارات السوفيتية (KGB)، يطوران علاقة خلال الأيام الأخيرة من الحرب الباردة، حيث يحاول الرجلان إقناع بعضهما البعض بخيانة بلدهما.