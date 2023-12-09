اتحاد المصارعة يجتمع مع الأجهزة الفنية بسبب الأولمبياد

يعقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة، برئاسة محمد محمود القائم بأعمال رئيس الاتحاد، اجتماعا مع الأجهزة الفنية للمنتخبات، اليوم السبت بالمركز الأوليمبي.

كما يجتمع مجلس الإدارة مع لاعبي الفريق القومى لتعريف اللاعبين والأجهزة بخطط الإعداد والأنشطة الدولية حتى الدورة التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ومن المقرر أن يسبق ذلك اجتماع مع أفرع الاتحاد بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وكان محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية نجح في الساعات الماضية في التأهل لربع نهائي بطولة فنلندا الدولية المقامة على مدار اليوم السبت، وتمكن كيشو من اكتساح بطل فنلندا بنتيجة 8-0 .