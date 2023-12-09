تونس والجزائر تبحثان سبل دعم التعاون في المجال الصحي وصناعة الأدوية

بحث رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، مع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالجزائر علي عون، سبل دعم التعاون فى المجال الصحي وصناعة الأدوية.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية ـ فى بيان اليوم ـ أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء عمق العلاقات التونسية الجزائرية التي تترجمها الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.

من جهته، عد وزير الصناعة الجزائري أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية التي انعقدت بالجزائر يومي 3 و4 من أكتوبر الماضي، مؤكدا أنه يتم التنسيق حاليا بشأن تفعيل مشاريع تعاون مشترك في مجال الصناعات الدوائية.