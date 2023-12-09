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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

صور| طلاب الوادي الجديد يدعون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

طلاب الوادي الجديد
طلاب الوادي الجديد
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شارك طلاب محافظة الوادي الجديد من الموهوبين والمراحل التعليمية المختلفة فى ملحمة وطنية والدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وصناعة مستقبل الوطن.

وينطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، غدًا الأحد، أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.

تقام الانتخابات الرئاسية المصرية تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

 فضلًا عن مشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدني محلية بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.

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الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات الرئاسية الوادي الجديد طلاب الوادي الجديد