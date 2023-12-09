رئيس حي الشرابية يجتمع مع مديري المدارس لبحث جاهزية اللجان للانتخابات

عقد أشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، واللواء محمد جمال المجبر رئيس حى الشرابية، اجتماعا موسعا مع مديري المدارس التى بها مقار اللجان الانتخابية.

وجاء ذلك بحضور حنان محمدى سكرتير عام حى الشرابية ولفيف من فريق عمل حي الشرابية.

وعدد من قيادات الإدارة التعليمية من بينهم ايمن ناصر مدير التعليم الاعدادى والثانوي، وطارق خليل مدير امن الإدارة، وهانم حمدي مدير التعليم الاعدادي، والسيد عمر مدير التعليم الابتدائي، ورحاب خليل مسئول التجريبيات، وماجدة سمير رئيس قسم بالتعليم الابتدائي، وعادل زيان مدير الاتصال السياسي، وياسر صبرى مساعد مسئول امن الادارة.

تم مناقشة التعليمات النهائية الخاصة بجاهزية المدارس مقار اللجان الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 المقرر عقدها خلال الفترة من الاحد الموافق 2023/12/10 وحتى الثلاثاء الموافق 2023/12/12، وقد تم التأكيد على الانتهاء من جاهزية المدارس مقار اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين وتوفير كافة التجهيزات والاحتياجات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الامنية داخل اللجان الانتخابية والعمل على تيسير كل الاجراءات على المواطنين عند الادلاء باصواتهم والظهور بالمظهر اللائق والمناسب.

وفى نهاية الاجتماع، حث مدير عام الادارة الجميع على المشاركة فى الانتخابات مؤكدا ان المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع متمنيا للجميع التوفيق والسداد.