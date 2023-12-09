مندوب واشنطن في الأمم المتحدة يتجاهل نظيره الفلسطيني

أثار تصرف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، خلال إلقاء مندوب فلسطين إبراهيم خراشي كلمته أمس الجمعة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وأظهر الفيديو المندوب الأمريكي يتصفح هاتفه عند بدء نظيره الفلسطيني حديثه عن المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال خراشي: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المستشفيات وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة"، داعيا "إلى ضرورة الموافقة الفورية في مجلس الأمن على دعوة إسرائيل بوقف إطلاق النار".

وفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما يؤكد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

أثار تصرف المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود خلال إلقاء مندوب فلسطين إبراهيم خراشي كلمته، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وأظهر الفيديو المندوب الأمريكي يتصفح هاتفه عند بدء نظيره الفلسطيني حديثه عن المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال خراشي: "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر المستشفيات وقتل المدنيين، ووضع كل حاجز ممكن أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة"، داعيا "إلى ضرورة الموافقة الفورية في مجلس الأمن على دعوة إسرائيل بوقف إطلاق النار".

وفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

ويدعو مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما يؤكد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.