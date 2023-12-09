المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد تحاكي الانتخابات الرئاسية

أشاد سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بأداء تلاميذ المدرسة الرسمية الدولية( I.p.s ) بالخارجة محاكاة الانتخابات الرئاسية

كما أشاد ظهور المدرسة بالمظهر الجمالى المشرف يليق بهذا الصرح التعليمى العملاق .

ويأتي ذلك فى إطار رفع الوعى الثقافى لدى الطلاب بأهمية المشاركة بالاستحقاق كواجب وحق دستورى .

ووجه عطية الشكر والتقدير للعاملين بالمدرسة للتعاون الملموس فى دعم تلاميذ المدرسة والتى تعد الأولى من نوعها بقطاع الصعيد.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.