ads
السبت 09 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد تحاكي الانتخابات الرئاسية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد سيد عبد العزيز عطية وكيل  وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بأداء تلاميذ المدرسة الرسمية الدولية( I.p.s ) بالخارجة محاكاة الانتخابات الرئاسية

كما أشاد ظهور المدرسة بالمظهر الجمالى المشرف يليق بهذا الصرح التعليمى العملاق .

ويأتي ذلك فى إطار رفع الوعى الثقافى لدى الطلاب بأهمية المشاركة بالاستحقاق كواجب وحق دستورى .

ووجه عطية الشكر والتقدير للعاملين بالمدرسة للتعاون الملموس فى دعم تلاميذ المدرسة والتى تعد الأولى من نوعها بقطاع الصعيد.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

 

 

الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد التعليم بالوادى الجديد الانتخابات الرئاسية