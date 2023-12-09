لا شبهة جنائية في العثور على جثة أجنبي داخل فندق بالدقي

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة في واقعة العثور علي جثة مسن يحمل جنسية أجنبية داخل فندق بدائرة القسم أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة.

كانت البداية بتلقي المقدم عمر فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة مسن يحمل جنسية دولة أجنبية داخل فندق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبعمل لتحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدائي جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة بماشرة التحقيقات.