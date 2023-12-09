وزير العمل يوجه مديريات المحافظات بالتنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال لتسهيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم السبت، مديريات العمل بالمحافظات بتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التى تبدأ فعالياتها في الداخل غدًا الأحد، والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمحافظة في هذا الشأن، وموافاة "فريق العمل المركزي"- الذي شكله الوزير بقرار رسمي-، بكافة التفاصيل على مدار اليوم.

وجاء في تكليفات "الوزير" لمديري المديريات، التنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال، لتمكين العاملين في المصانع والشركات من المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، وحق دستوري وقانوني، وتسهيل انتقالهم إلى صناديق الاقتراع، وتذليل أية عقبات تحول دون ذلك، مع التزام العامل بنظام التناوب الذي يضعه صاحب العمل، وفقًا للمواعيد التي يحددها.

وحث "الوزير"، الملايين من عمال مصر على المشاركة في عملية الاقتراع، استكمالًا لدورهم الوطني في مساندة الدولة المصرية وبناء جمهوريتها الجديدة، بجانب دورهم كجنود للعمل والإنتاج على مدار التاريخ..

وتجرى غدًا، الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.