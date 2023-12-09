يختتم غدا الأحد مسرح قصر ثقافة أسيوط تقديم العرض المسرحى "ليلة القتلة"، والذي يقام ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمسرح الطليعة برئاسة عادل حسان التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة المواجهة والتجوال باشراف الفنان محمد الشرقاوي.
العرض يروى مواقف حياتية متنوعة والتى تطرح العديد من مشاكل القمع للفتيات والزواج المبكر وبعض العادات والتقاليد والأعراف المغلوطة وكيفية التغلب عليها.
العرض المسرحى ليلة القتلة تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحى يوسف، تمثيل "نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري" وبإشراف فنانى مسرح قصر ثقافة أسيوط الفنان مايكل يعقوب مدير المسرح والفنان حمدى قطب والفنان عصام عبدالنبى ومن الجدير بالذكر أن العرض يستمر فى الفترة من الأربعاء ٦ ديسمبر وحتى الاحد ١٠ ديسمبر الجارى ٢٠٢٣م
ثقافة
غدا.. ختام عرض "ليلة القتلة" على مسرح قصر ثقافة أسيوط
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يختتم غدا الأحد مسرح قصر ثقافة أسيوط تقديم العرض المسرحى "ليلة القتلة"، والذي يقام ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمسرح الطليعة برئاسة عادل حسان التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة المواجهة والتجوال باشراف الفنان محمد الشرقاوي.
يختتم غدا الأحد مسرح قصر ثقافة أسيوط تقديم العرض المسرحى "ليلة القتلة"، والذي يقام ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمسرح الطليعة برئاسة عادل حسان التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة المواجهة والتجوال باشراف الفنان محمد الشرقاوي.