الانتخابات الرئاسية 2024.. فراشة وإنارة وكراسي متحركة لذوى الهمم بلجان الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، الإنتهاء من إعداد كافة اللجان والمقار الانتخابية والبالغ عددها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا استعدادت للإنتخابات الرئاسة 2024 بتجهيز كافة المقرات والمقار الانتخابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة قبل 24 ساعة من انطلاق أعمال التصويت.

وقال بيان لمحافظة الدقهلية، انة جرى التأكد من جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية 2024 بتوفير فراشة امام اللجان، وكذلك تزويد كافة المقار بالإنارة، والكراسي المتحركة لذوي الهمم، لتوفير سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والمقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

ومن جانبه قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،إن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1،119مغترب..

وجدد "مختار" دعوته لأبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لظهور مصر امام العالم بصورة مشرفة تعكس مدى وعي الشعب المصري.

وفي هذا الصدد تابع "مختار" جهود رئاسة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للمرور علي المقرات الانتخابية والتأكد من كافة التجهيزات بها للتيسير علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم علي أكمل وجه.

وأكدا ان الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات وهذا ما أثبته أبناء الدقهلية في الاعوام الماضية.

يذكر ان اعمال المرور علي اللجان الانتخابية بنطاق المراكز والمدن والأحياء والقرى علي مستوى المحافظة تتم بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء والسادة نوابهم بمشاركة القطاعات التنفيذية المختلفة لتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابية لاتمام العملية الانتخابية علي أكمل وجه.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1،119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقر انتخابي وهم عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان.

المقار الانتخابية بالدقهلية

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