بالصور.. السيسي يشارك في كشف الهيئة للطلبة المتقدمين إلى كلية الشرطة

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة حيث شهد الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وتم التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذًا في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية فى السهر على حماية أمن المواطنين.

ودار حوار مفتوح ما بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة والتأكيد على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر بإعتبارهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم.



