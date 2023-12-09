رئيس الوطنية للانتخابات: النتيجة ستكون معبرة عن إرادة الشعب المصري

دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، المواطنين للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق مرحلة تصويت الداخل فيها غدًا الأحد، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

وقال رئيس «الوطنية للانتخابات»، في كلمته منذ قليل إنه «غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها لاستكمال ما بدأه أبناؤها في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للست سنوات المقبلة».

وأكد المستشار حازم بدوي، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل؛ حيث يشرف قاض على كل صندوق؛ بما يعد الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتها.

وأوضح رئيس «الوطنية للانتخابات»، أن المصريين بالخارج أثبتوا خلال كثافة مشاركتهم في هذا الاستحقاق المهم، أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، ولكن قلوبهم معًا فانطلقوا للجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد، وبرودة الطقس في البعض الآخر، وانطلقوا إلى لجان الاقتراع.

وشدد المستشار حازم بدوي، على أن الجاليات المصرية بمختلف دول العالم أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء إلى الوطن، مجددًا تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.

واختتم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته بدعوة الناخبين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل وتلبية نداء الوطن عبر التصويت في لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية خلال الست سنوات المقبلة.