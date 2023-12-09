تجديد حبس المتهم بتزوير أوراق رسمية لذوى الهمم بالمقطم

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات،15 يومًا علي ذمة التحقيقات، في اتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية الخاصة بذوى الهمم، بالمقطم.

كما أمرت النيابة قبل وقت سابق بعرض المضبوطات علي خبراء التزييف والتزوير بالطب الشرعي، لفحصها، والتحرى حول نشاطه الإجرامي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركي لظروف الإعاقة.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.