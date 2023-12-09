"على طريقة سفاح الجيرة".. بلاغ تغيب كشف لغز حفرة الجثث فى حدائق المعادى

دلت التحريات فى واقعة مذبحة حدائق المعادى والتى أقدم فيها شاب على قتل والده وأمه وشقيقه وصديق شقيقه ان بلاغ تغيب قاد أجهزة الأمن لكشف الجريمة.

وأضافت التحريات ان بلاغ تغيب تقدم به شاب بغياب والده لقسم شرطة دار السلام وعندما فحصت أجهزة الأمن البلاغ وتتبعت آخر خطوات سير المتغيب تبين دخوله عقار بمنطقة حدائق المعادى وعدم خروجه منه.

وتابعت التحريات انه تم مداهمة المنزل وبتفتيشه عثر على حفرة اسمنتيه بالجراج وبتضييق الخناق على شاب متواجد بداخله اعترف بقتل المتغيب بالإضافة لقتل عائلته بسبب اكتشاف والده قيامه بنقل املاكه له واستغلاله جهل والده بالقراءة والكتابة.

وكان أقدم فيها شاب على قتل والده ووالدته وشقيقه وصديق شقيقه.



والمتوفون هم محمد احمد عبدالشافي، 55 سنة وزوجته عزه عبدالتواب قرني 45 ونجلهما هيثم محمد احمد وصديق الثالث احمد عبدالقوي عبدالحميد.



ودلت التحريات على قيام المتهم بقتل والده منذ 9 ايام بسبب الخلاف علي ملكيه بعض العقارات حيث استغل الشاب جهل والده وقام بنقل ملكيه العقارات له.



واضافت التحريات انه عقب علم والده نشبت خلافات قام علي اثرها المتهم بقتل والده وحال تدخل والدته قام بقتلها باستخدام سلاح الي وقام بدفنهما بالجراج اسفل العقار ووضع طبقه اسمنتيه لمنع انبعاث الرائحه.

وتابعت التحريات انه بعد اسبوع من ارتكاب الجريمة الأولى حضر شقيقه وصديقه وقتلها بنفس السلاح ودفنهما فى نفس الحفرة.



ويناقش فريق من رجال مباحث القاهرة شهود العيان والجيران فى واقعة مذبحة حدائق المعادى التى أقدم فيا شاب على قتل ابيه وأمه وشقيقه وصديق شقيقه بسبب خلافات على الميراث..



وتحفظ رجال الشرطة علي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات التفصيلية حول الواقعة والتأكد من وجود شركاء آخرين ساعدوا المتهم فى تنفيذ جريمته.

القت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على شاب قتل ابيه وأمه وشقيقه وصديق شقيقه بمنطقة حدائق المعادى بدار السلام.

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا من شاب بتغيب والده بدار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثث رجل وسيدة وشابين وتبين قيام نجل الاول والثانية وشقيق الثالث بقتلهم بالرصاص بسبب خلافات على الميراث والقى القبض على المتهم، وجارى مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

