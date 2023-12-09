“تعليم القاهرة” تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

تحتفل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، باليوم العالمي لمحاربة الفساد، فى التاسع من ديسمبر كل عام.

ويأتي ذلك من خلال عدة محاور أهمها توعية العاملين والطلبة وأولياء الأمور والجمهور بمعني الفساد وصورة وأضراره وكيفية محاربته.

أكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله وفي كل مجالات الحياة، مشيرًا إلى أن الفساد من أخطر القضايا التى تواجهنا فهو أداة تعطل العمل، وتخلق حالة من عدم الإستقرار، لذا كان يجب علينا أن نبدأ خطوات مكافحة الفساد ومنها التركيز علي إنشاء جيل واعي نظيف قائم على الأخلاق واحترام القوانين، وتربية النفس على إحترام القيم الدينية والمعتقدات واحترام الآخر ومخافة الله.

وتعد مديرية التربية والتعليم مجموعة من المبادرات التى تحث علي الإلتزام بالقيم الإنسانية والإيجابية والانتماء والولاء للوطن والأسرة والمدرسة وكذلك الندوات والزيارات، ونشر الحملات الإعلامية التوعوية للطلبة والمعلمين والعاملين والجمهور، وتعريف الجميع بأنواع الفساد وطرق التعاون للقضاء عليه.

كما تقوم المديرية بمشاركة العاملين في الدورات التدريبية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى مشاركة الطلبة بالانشطة الموسيقية والمسرحية.

وتعمل علي تحديث وتفعيل خدمة المواطنين ودعمها بالأدوات والأجهزة الحديثة والموارد البشرية ذات المهارة العالية ومتابعة شكوي الجمهور وحلها، فهي من أوجه انتشار استغلال الناس والتحايل عليهم مما يساهم في نشر الفساد.

لذا تولي المديرية دعمًا كبيرًا لخدمة المواطنين والتى حصلت هذا العام على المركز الأول، حيث استقبلت ( ٢٥٦٦١ ) شكوى وتم حلهم.