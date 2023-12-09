رئيس الوطنية للانتخابات: "كلي ثقة في وعي الشباب"

السبت 09/ديسمبر/2023 - 11:05 ص

قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غدًا الأحد يشهد انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وتابع في كلمته: "كلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج".

وأضاف: "نثق فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة".

وتابع قائلًا: "اعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القاضي الكامل.. وتواجد قاض على كل صندوق وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها".

وأضاف: الهيئة الوطنية يسرت للناخب كل السبل للإداء بصوته في سهولة ويسر، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن".