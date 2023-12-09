نائب: المشاركة في الانتخابات الرئاسية قضية أساسية لمجابهة التحديات الراهنة

دعا النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المواطنين للنزول والمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد سلطان، في تصريحات صحفية له، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن، ودليل على وقوف المواطنين وراء الدولة المصرية واختيار رئيسهم بشفافية ونزاهة، ومن أجل تدعيم دولة مدنية ديمقراطية حديثة، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن مصر أمام مرحلة تاريخية مهمة فالمشاركة في الانتخابات هي قضية أساسية في ظل مجابهة الدولة للكثير من التحديات الكبيرة.

وطالب النائب محمد سلطان، المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات المغرضين بعدم المشاركة في انتخابات الرئاسة وممارسة حقهم الدستوري في التصويت والإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيسهم، ودحر الأكاذيب والمخططات التي تستهدف إفشال العملية الانتخابية، وإظهار الصورة المشرفة لمصر في الداخل والخارج.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية داخل مصر غدا الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء.

والمرشحون في الانتخابات هم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.