رئيس الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج أثبتوا للعالم كيف يكون الانتماء للوطن

السبت 09/ديسمبر/2023 - 11:00 ص



أثنى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على مشاركة المصريين بالخارج، قائلًا: إن أبناء مصر بالخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بفعالية رغم بعد المسافات.



وقال المستشار حازم بدوي في كلمة له: "شعب مصر العظيم.. أبناء الوطن الكريم.. أثبت المصريون بالخارج والصورة أبلغ من أي كلام.. أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد وبردوة الطقس في البعض الأخر.. وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن".