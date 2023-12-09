التحريات حول شخص متهم بتهريب 40 ساعة رولكس عبر مطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة تحقيقاتها مع شخص يحمل جنسية احدي الدول العربية لاتهامه بتهريب ٤٠ ساعة رولكس غالية الثمن واخفاهم حول جسده، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

والقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة اثناء انهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط القادمة من أحد الدول العربية استوقف الامن، القبض على احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركي.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف،وبمناظرة جواز سفر الراكب، تبين له كثرة تردداته وتم تفتيش الراكب ذاتيا فاسفر التفتيش الذاتي عن ضبط ٤٠ ساعة رولكس اخفاهم الراكب حول ساقيه اسفل الجورب وفي اماكن اخري.

امر مصطفي الجندي مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب.