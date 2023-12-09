بريطانيا تحتل القدس.. أبرز 10 أحداث وقعت في الـ 9 من ديسمبر

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، االتاسع من ديسمبر، وففي هذا التقرير، سنستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في هذا اليوم .

914 م - ذكا الأعور يدخل مصر على رأس جيش العباسيين مرسلًا من الخليفة أبي الفضل جعفر المقتدر بالله وذلك لرد خطر الفاطميين عن الديار المصرية.

1917 - المملكة المتحدة تحتل القدس أثناء الحرب العالمية الأولى.

1947 - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصدر قرارًا بتدويل القدس.

1949 - صدور قرار الأمم المتحدة رقم 303 بإعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم.

1961 – رغم احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين وارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين الفلسطين، تم في الوقت ذاته انتهاء محاكمة النازي أدولف إيخمان في إسرائيل، حيث أدين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه اليهود.

1975 - تأسيس دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد، وهي دار طباعة ونشر حكومية.

1975 - تأسيس دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد، وهي دار طباعة ونشر حكومية.

1982 - انفجار في مكتب تابع لشركة الخطوط الجوية الكويتية في أثينا يؤدي إلى وقوع خسائر مادية.

2015 - بدء أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين في الرياض.

2017 - رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن انتهاء الحرب على داعش في العراق وتحرير كافة الأراضي العِراقية.

2019 - ثوران بركان الجزيرة البيضاء في نيوزيلندا، مخلفًا ستة قتلى على الأقل وإصابة آخرين.

وفيما يلي أبرز المناسبات العالمية التي تصادف هذا اليوم:.

1- عيد الاستقلال في تنزانيا.

2- عيد الجيش في بيرو.

3- اليوم العالمي لمكافحة الفساد.