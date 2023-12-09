«رجال يد الأهلي» يواجه الزمالك اليوم في كأس السوبر المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم السبت مع الزمالك، في مباراة كأس السوبر المصري التي تجمع بين الفريقين في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

تقام المباراة بين الأهلي والزمالك في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

يخوض الأهلي مباراة كأس السوبر بوصفه بطلًا للدوري والكأس، بينما يلعب الزمالك بصفته الوصيف، ويسعى رجال يد الأهلي بقوة لتحقيق الفوز وحصد لقب البطولة للمرة الأولى.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.