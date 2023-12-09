وزير الزراعة يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد الـ OECD

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعا مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وذلك لبحث افاق التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في القطاع الزراعي،

وخلال اللقاء القصير استعرض جهود الدولة المصرية في ظل الازمات العالمية ،وأوضح الوزير مفهوم الامن الغذائي وابعاده والمتمثلة في الاتاحة ، والاستدامة، وسلامة الغذاء ،

وأشار القصير إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين من خلال زيادة الانتاج الزراعي بالتوسع الافقي والراسي والمشروعات العملاقة وبناء مخزون استراتيجي من السلع الاساسية ،

وفي نهاية كلمته رحب القصير بالتعاون مع المنظمة في إيجاد حلول لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من اهمها تفتيت الحيازة والتغيرات المناخية ودور التعاونيات وسلاسل القيمة المضافة ومحدودية الارض والمياه،

من ناحيته أعرب انطوني لوبيز

رئيس وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن سعادته بزيارة مصر مشيرا الى اهميتها حيث تسعي المنظمة لمساندة قطاع الزراعة المصرى وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمنظمة ، مشيرا إلى قصص النجاح الكبيرة التي حققتها مؤخرا الزراعة المصرية والتي تعتبر نماذج تحتذى إلى دول أخرى

"لوبيز" اكد على استمرار التنسيق مع مجموعة العمل المشتركة بالوزارة لتقديم حلول نموذجية لما طرحه الوزير خلال اللقاء اليوم،

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور على عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية وبعض قيادات الوزارة والمنظمة .

والجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) هي منظمة اقتصادية حكومية دولية مقرها باريس وتضم 38 دولة عضو تأسست في عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية.